شكرى يستقبل وزير خارجية لاتفيا

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. يأتى ذلك فى إطار بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا.

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