انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع من جديد.. سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم 12-6-2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703698/ارتفاع-من-جديد-سعر-الحديد-والاسمنت-في-مصر-اليوم-12-6-2022

سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم الاحد.. شهد ارتفاعًا نسبيًا بعدما موجة من الانخفاض شهدتها أسعار مواد البناء خلال شهر مايو وبداية شهر يونيو، كما شهد سعر الحديد الاستثماري ارتفاعًا أيضا.

وفيما يلي، يستعرض موقع دوت الخليج سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم.

سعر الحديد الاستثماري

18113.3 جنيها سعر حديد عز للطن

18588.5 جنيه، سعر الأسمنت الرمادي للطن

سعر الحديد في مصر اليوم للمستهلك

- سعر حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد بشاي 18075 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد العشري 18000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد عز 18588.5 للطن تسليم أرض المصنع

سعر الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد ارتفع سعر الحديد في مصر، بعد فترة من الاستقرار في الأسعار، مع الاحتفاظ أيضا بانخفاضه في بعض المصانع.

وكان رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، قد صرح بأن أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بسعر المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى إقبال المستهلكين على شراء مواد البناء من حديد وأسمنت.

وقد أرجع الانخفاض الذي شهده سعر الحديد والاسمنت إلى تراجع حركة البيع والشراء من قبل المستهلكين وأصحاب شركات المقاولات، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت في الفترة السابقة، موضحًا أن أسعار طن الحديد للمستهلك انخفضت من 20 ألف جنيه للطن إلى 18 ألف جنيه للطن.

وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لاحجام الشركات والمستهلكون عن الشراء، وتحمل المصانع الرئيسية خسائر كبيرة.