بطعنة.. مقتل شاب على يد اثنين بالشرقية

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - خيم الحزن على أهالى قرية منزل حيان، التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية عقب مقتل شاب علي يد متهمين اثنين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم تطورت الي مشاجرة تدخل المجني عليه مما أحدث إصابته التي أودت بحياتة فيما تم ضبط المتهمين وجاري تحرير محضر بالواقعة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بمقتل الشاب "محمد .م"، إثر إصابته بجرح قطعي عقب التعدي عليه بسلاح أبيض، وبالإنتقال والفحص تبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة علي خلفية وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالده وبين المتهمين "ي.م.ال" و"ف.م. ال"، قام على أثرها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه ووالده، وسقط قتيلا بطعنة خلال المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيقات وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن وتولي التحقيقات.

حبس المتهمين

تم ضبط المتهمين وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

سقوط إمبراطور تهريب المخدارات عبر قناة السويس

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط سائق، تخصص في نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائها بالمحافظات، وذلك داخل مخزن سري في سيارة نقل بمقطورة.

رصد المتهم

بداية الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية ، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلالها السيارة سالفة الذكر.. وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب .

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.