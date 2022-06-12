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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703763/مداهمة-كبرى--تنفيذ-7136-حكم-قضائى-وضبط-17-قضية-مخدرات-بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

17 قضية مخدرات

ونتج عن تلك الحملة من جهود تحقيق نتائج حيث تم ضبط 17 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد الأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ 7136 حكم قضائى متنوع.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

غسيل أموال

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للإستيراد والتصدير – و نجل الأخير، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قيمة الممتلكات

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تدمير 22 فدان بانجو بجنوب سيناء

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة على دائرتى قسمى شرطة سانت كاترين – أبورديس بجنوب سيناء، ونجحت في ضبط العديد من قضايا المخدرات.

نجاح الحملة

ونتج عن تلك الحملة والجهود ضبط 8 قضايا عبارة عن 25 مزرعة منزرعة على مساحة 22 فدان و2 قيراط و11سهم، وضبط 1500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 60 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون – 40 كيلو جرام لبذور القنب بانجو، وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش و4 إسطمبة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .