انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يوافق على مقترح النائبين رزق علواني و صالح سلطان بإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703756/الشيوخ-يوافق-على-مقترح-النائبين-رزق-علواني-و-صالح-سلطان-بإنشاء-مكتب-تأمينات-مطور-بمركز-الضبعة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، والنائب صالح سلطان، بشأن دراسة وتفعيل إنشاء مكتب تأمينات مطورة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مقترح النائبين رزق علواني و صالح سلطان بإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة

وتضمن أهداف الاقتراح برغبة الذي تقدم به كلاً من النائب رزق علواني ، والنائب صالح سلطان دراسة وتفعيل إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، وقد قام النائب رزق علواني مقدم الاقتراح بعرض الاقتراح كالآتي :

1 – فكرة إنشاء مكتب تأمينات بالضبعة بمحافظة مطروح هو توفير مكان آمن وصالح لأهالي الضبعة في ظل التطور الرقمي الكبير التي تشهده البلاد ، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي ، وأسوة بباقي مكاتب التأمينات بالمدن المجاورة ، لتقديم خدمة لائقة لأصحاب المعاشات والمتعاملين مع التأمينات .

2 – وحيث أن مكتب تأمينات الضبعة مقره الحالي في شقتين سكنيتين مؤجرتين بعمارة سكنية في الدور الثالث ، حيث لا يتمكن كبار السن وذوى الاعاقة من الصعود لعدم وجود أسانسير ويوجد مشقة في قضاء حاجاتهم ، كما أن مساحته لا تتناسب مع الكثافة السكانية بمنطقة الضبعة .

3 - وبالرغم من أنه يوجد بالفعل أرض تتبع التأمينات في مدينة الضبعة علي مساحة 500 م ، ولكن هذه الأرض لم تستطيع أقامة مبنى للتأمينات عليها لعدم استصدار التراخيص اللازمة ، نظراً لأن الإصلاح الزراعي لم يوقع على العقد النهائي لبيع الأرض للتأمينات بالرغم من سداد كامل الثمن ، انتظاراً لصدور المخطط العمراني لمدينة الضبعة وموقف المحطة النووية ، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات ، ولم تحل المشكلة حتى الآن .

رأى اللجنة

أوصت اللجنة محافظة مطروح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير قطعة أرض بديلة بمساحة لا تقل عن 500 م أو قطعة أرض للتأمينات بنفس المساحة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة حل هذه المشكلة واستصدار التراخيص الازمة لبناء مكتب التأمينات، وبناء عليه ترى اللجنة عرض التقرير بما توصل اليه من توصيات على المجلس الموقر للتفضل بإحالته الى الحكومة .