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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703755/غسيل-أموال-ممتلكات-بـ-50-مليون-جنيه-تسقط-3-تجار-مخدرات-بمطروح

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للإستيراد والتصدير – و نجل الأخير، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قيمة الممتلكات

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تدمير 22 فدان بانجو بجنوب سيناء

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة على دائرتى قسمى شرطة سانت كاترين – أبورديس بجنوب سيناء، ونجحت في ضبط العديد من قضايا المخدرات.

نجاح الحملة

ونتج عن تلك الحملة والجهود ضبط 8 قضايا عبارة عن 25 مزرعة منزرعة على مساحة 22 فدان و2 قيراط و11سهم، وضبط 1500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 60 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون – 40 كيلو جرام لبذور القنب بانجو، وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش و4 إسطمبة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .

تهريب حشيش عبر ميناء نويبع البحري للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، ونجحت في ضبط شخص حال استقلاله سيارة تابعة لشركة إستيراد وتصدير بالقاهرة، ومحملة ببضائع لصالحها بميناء نويبع البحري وعثر بحوزته على 12.5 كيلو جرام حشيش قبل تهريبها للخارج.

المعلومات والتحريات

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ قيام شخص – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية بتهريب كمية من مخدر الحشيش مستخدماً سيارة "مقطورة" قيادته والتابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بالقاهرة ومحملة ببضائع لصالح إحدى الشركات بالخارج ، فضلاً عن قيامه بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى الأمن العام – الأمن الوطنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلال السيارة المشار إليها بميناء نويبع البحرى دائرة قسم شرطة نويبع، وعُثر بحوزته على 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبالغ مالية "محلية، أجنبية" –هاتف محمول.

تسلمه المخدرات

كما تبين تحصله على المواد المخدرة من شخص "جارى ضبطه" – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء وذلك لتسليمها لأحد الأشخاص بالخارج، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875,000) جنية تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.