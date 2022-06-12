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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703753/إصابة-وزير-الصحة-التايواني-بفيروس-كورونا

أعلنت السلطات الحكومية، اليوم الأحد، عن اصابة وزير الصحة التايواني بفيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن الوزير يشعر بخير ويخضع للعزل المنزلي.

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وأفادت صحيفة "تايوان نيوز" نقلا عن مركز القيادة المركزية للأوبئة فى تايوان والذي يتراسه وزير الصحة تشين تشونغ ، انه بدأ من صباح اليوم الأحد شعر وزير الصحة بأعراض فيروس كورونا المستجد وأجري أختبارا منزليا أظهرت ايجابية الأصابة بالفيروس.

نائب وزير الصحة يتولى مهام وزير الصحة

وأشارت الصحيفة بأن نتيجة غياب وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ من أجل الخضوع للعلاج سيتولى المهام بالنيابة عنه نائبه وأضافت أن الوزير سيتابع تطور الوباء فى البلاد من خلال المكالمات الهاتفية وعبر تقنية الفيديو.

ويذكر أن السلطات التايوانية قد أعلنت فى نهاية الشهر الماضي أن البلاد سجلت 76 لألف و 605 اصابات بفيروس كورونا ويتواصل العدد فى تزايد ووصل عدد حالات المصابين بفيروس كورونا حين ذاك إلى مليون و 892 ألف و 272 إصابة

وفاة 4 ملايين آثر الإصابة بفيروس كورونا

ويشار الي أن منذ بداية جائحة كورونا فأنه أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 4ملايين شخصا حول العالم وذلك منذ أن قامت منظمة الصحة العالمية فى الصين بإعلان عن ظهور المرض فى نهاية ديسمبر عام 2019.