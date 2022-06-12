النائب محمد السباعى يوجه الشكر لرئيس الشيوخ  على دعمه للتنسيقية فى عيدها الرابع«فيديو»

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703752/النائب-محمد-السباعى-يوجه-الشكر-لرئيس-الشيوخ -على-دعمه-للتنسيقية-فى-عيدها-الرابعفيديو

وجه النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ على دعمه المستمر للتنسيقية، ونوابه، مؤكدا على أننا اليوم فى ذكرى التأسيس الرابعة ونتمنى أن نكون دائما على قدر الثقة والمسئولية كممثلين عن شباب مصر.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشات خطة التنمية 2022-2023، موجها الشكر لوزارة التخطيط على جهودها فى إعداد الخطة للعام الجديد، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة فنحن أمام عدد من النقاط الطموحة فى ضوء الأزمة العالمية بشأن الأمن الغذائى.

النائب محمد السباعى يوجه الشكر لرئيس الشيوخ على دعمه للتنسيقية فى عيدها الرابع

ولفت إلى أن المشروعات بقطاع الرى أيضا حالمة جدا ولكن بعض الأرقام الخاصة بها تحتاج للتدقيق والمراجعة لتحقيق أقصى استفادة منها وخاصة على مستوى التنفيذ وحجم الإنجاز، مشيرا إلى أن عديد من الملاحظات الأخرى تم إبدائها فى مناقشات اللجنة الخاصة بالشئون المالية والإقتصادية.