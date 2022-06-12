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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703751/رئيس-جامعة-الأزهر-يستقبل-الطلاب-بالمياه-المثلجة-قبل-الامتحانات---فيديو

حرص الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قبل قليل، على استقبال الطلاب أمام بوابة كلية طب البنين بالقاهرة، بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام.

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ووزع رئيس جامعة الأزهر، على الطلاب زجاجات بالمياه المثلجة، قبل دخولهم لأداء امتحانات نهاية العام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقام رئيس الجامعة، أمس، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد اللجان والاطمئنان على أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الذي تم شرحه، واطمأن على وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على الوجود الطبي من خلال الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.

الثانوية الأزهرية

وحرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، وقام فضيلته بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطالبات.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة سعاد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.