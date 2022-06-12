انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقة الأهلي المحتملة.. من هو أحمد القندوسي وما هي أرقامه؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703749/صفقة-الأهلي-المحتملة-من-هو-أحمد-القندوسي-وما-هي-أرقامه

ارتبط اسم لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري أحمد القندوسي، بالنادي الأهلي، وأكدت بعض التقارير على أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع رئيس نادي وفاق سطيف، للحديث معه عن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وبعد ذكر اسم اللاعب وربطه بالنادي الأهلي، حرص موقع "دوت الخليج"، على تقديم اللاعب وبعض أرقامه من خلال هذا التقرير:

أحمد القندوسي هو لاعب كرة قدم جزائري في فريق وفاق سطيف، وهو من مواليد يونيو لعام 1999، ويبلغ من العمر 23 عام، وهو لاعب جوكر خاصة وأنه يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي والهجومي، والجناحين الأيمن والأيسر.

بدأ اللاعب تجربته مع فريق الناشئين بالنادي الجزائري، ثم تم تصعيده للفريق الأول، وبعدها قدم أدائاً طيباً مع الفريق، ولفت انتباه مسئولي النادي الأهلي، الذي قرر الدخول في مفاوضات مع ناديه للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

أرقام القندوسي

لعب القندوسي مع فريق وفاق سطيف إجمالي 104 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدف وصنع 19 آخرين، وتحصل على 12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.

سبق وأن سجل لاعب وفاق سطيف، هدفاً في مرمى محمد الشناوي، في إياب دور نصف النهائي من بطولة إفريقيا هذا الموسم، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/2،ولكن ودع الفريق البطولة أمام المارد الأحمر من هذا الدور.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق المصري بالسلوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم على ستاد "الأهلي وي السلام".

وكشف شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن التشكيل المتوقع أن يدخل به فريق النادي الأهلي، وذلك عبر برنامجه الصباحي في راديو "أون تايم سبورتس".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالسلوم

وجاء التشكيل المتوقع أن يدخل به المارد الأحمر أمام الفريق المطروحي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، كريم فءاد، رامي ربيعة.

في الوسط: محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر.

في الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد صلاح، صلاح محسن أو محمد شريف.

غيابات الأهلي أمام المصري بالسلوم

ومن المقرر أن يغيب من خلال المشاركة أمام المصري بالسلوم 14 لاعب، وهم :

محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.