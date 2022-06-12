انت الان تتابع تفاصيل خبر "أبوكي فرضك علينا عافية".. مشادات كلامية بين ياسمين الخطيب ورانيا محمود ياسين فما القصة؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703747/أبوكي-فرضك-علينا-عافية-مشادات-كلامية-بين-ياسمين-الخطيب-ورانيا-محمود-ياسين-فما-القصة

بدأت المشادات الحادة بين الفنانة رانيا محمود ياسين وياسمين الخطيب، بعدما أعلنت الأخيرة محاولتها لإنتحار نتيجة اصابتها بمرض نفسي دفعها لذلك، لتنتقد رانيا محمود ياسين تصريحاتها مؤكدة أنها تهجر بالمعصية، وفي ذلك الإطار يرصد لكم دوت الخليج القصة كاملة.

ياسمين الخطيب تعلن محاولتها للانتحار

كتبت ياسمين الخطيب في يوم 10 من شهر يونيو بأنها حاولت الانتحار من خلال تناولها جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول الذي تتناولهم لمعاجلة المرض النفسي التي تمر به وهو مرض الـ BPD، وأكدت: على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص”.

رانيا محمود ياسين تهاجم ياسمين الخطيب: روحي لدكتور نفسي وبلاش جهر بالمعصية

تصريحات ياسمين الخطيب أغضبت الفنانة رانيا محمود ياسين، لتخرج وتنفس عن غضبها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مشيرة إلى أن كل من يكتب مثل هذه الأشياء على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة الشخصيات العامة ذو نفس ضعيفة ويهجر بالمعصية، وتابعت: “حتى لو لا قدر الله إنسان ضعف وعمل كده وربنا أنقذه لا ينشر هذا يستغفر الله كثيرًا ويذهب لدكتور النفسي ولا ينشر أمراضه على الملأ”.

ياسمين الخطيب ترد على رانيا محمود ياسين: حتى في الكيد فاشلة؟

لم تصمت ياسمين الخطيب عن هجوم رانيا محمود ياسين وقامت بإهانتها والتحقير من شأنها مؤكدة بأنها فنانة فاشلة وجهلة فرضت على الجمهور بسبب والدها، لكنها لا تعرف شئ عن الإذاعة أو التمثيل، معربة عن استيائها: “احنا عايشين في مجتمعات متخلفة، تعد المرض النفسي عار، والمصاب به مجنون ومصدر خطر، بيطلع من البلاعات ناس من عينة الأخت دي!”.

وتابعت: “من كام سنة حطاني في دماغها! ليه ماعرفش!.. خليكي في حالك يا جاهلة يا عديمة الموهبة يا فاشلة في التمثيل والاعلام.. وحتى في الكيد فاشلة!”.

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