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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703745/قبول-دفعة-جديدة-من-المجندين-بالقوات-المسلحة-مرحلة-أكتوبر-2022

صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2022، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 / 06 / 2022 وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج التفاصيل

المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2022 حتى أخر أغسطس 2022 .

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير 2022 حتى أخر أغسطس 2022 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 6 / 8 / 2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 17 / 8 حتى 6 / 9 / 2022 .

المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2022 حتى آخر يوليو 2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 18 / 7 / 2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 1 / 8 وحتى 3 / 8 / 2022.

المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020 / 2021 ، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2001 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2020 / 2021 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 22 / 6 / 2022 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 2 / 7 وحتى 31 / 7 / 2022 .

غير ذوى المؤهلات (العاديين)

مواليد أشهر(أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 25 / 7 / 2022، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 6 / 8 وحتى 16 / 8 / 2022.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ) .