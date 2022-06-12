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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703743/النائب-محمود-القط-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسى-فى-عيد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-الرابعفيديو

توجه النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق المعاون له لرعايته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى عيدها الرابع اليوم، وكل عام وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخير، ذلك الكيان الذى يضم 25حزب سياسى وأكثر من 40شاب سياسى فى مصر نتمنى من الله على قدر الثقة والمسئولية.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إبان مناشات خطة التنمية للعام المالى 2022-2023، مؤكدًا على أنه تعود على أن وزارة التخطيط هى الإطار الفعال فى التسويق السياسى للاقتصاد المصرى، والاستراتجحية الاقتصادية المصرية، ولكن بمناقشات الخطة بلجنة الشئون المالية والإقتصادية تفاجئنا بأن نائب وزير التخطيط الذى حضر لم يكن ملم بالمعلومات الكافية وخاصة بالقطاعات الحيوية ومنها قطاع الطيران.

النائب محمود القط يوجه الشكر للرئيس السيسى فى عيد تنسيقية شباب الأحزاب الرابع«فيديو»

ولفت إلى أن الخطة لم توضح أداء ودور قطاع الطيران ومن ثم على الحكومة مراجعة البيانات اللازمة حتى تكون الصورة واضحة للنواب بشأن متابعتهم للقطاعات المختلفة وخاصة القطاعات الحيوية والتى يكون لها تأثير فعال على الناتج المحلى، مشيرة إلى أن الدكتور هالة السعيد دائما ما تكون لديها الإجابات ولكنها كانت غير حاضرة لمناقشات اللجنة الخاصة بالشئون المالية والإقتصادية.