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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703741/12-كيلو-ضبط-سائق-حاول-تهريب-حشيش-عبر-ميناء-نويبع-البحري-للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، ونجحت في ضبط شخص حال استقلاله سيارة تابعة لشركة إستيراد وتصدير بالقاهرة، ومحملة ببضائع لصالحها بميناء نويبع البحري وعثر بحوزته على 12.5 كيلو جرام حشيش قبل تهريبها للخارج.

المعلومات والتحريات

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ قيام شخص – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية بتهريب كمية من مخدر الحشيش مستخدماً سيارة "مقطورة" قيادته والتابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بالقاهرة ومحملة ببضائع لصالح إحدى الشركات بالخارج ، فضلاً عن قيامه بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى الأمن العام – الأمن الوطنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلال السيارة المشار إليها بميناء نويبع البحرى دائرة قسم شرطة نويبع، وعُثر بحوزته على 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبالغ مالية "محلية، أجنبية" –هاتف محمول.

تسلمه المخدرات

كما تبين تحصله على المواد المخدرة من شخص "جارى ضبطه" – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء وذلك لتسليمها لأحد الأشخاص بالخارج، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875,000) جنية تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط إمبراطور تهريب المخدارات عبر قناة السويس

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط سائق، تخصص في نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائها بالمحافظات، وذلك داخل مخزن سري في سيارة نقل بمقطورة.

رصد المتهم

بداية الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية ، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلالها السيارة سالفة الذكر.. وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب .

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.