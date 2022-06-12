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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703767/بنك-القاهرة-يوفر-قرض-انجاز-لتمويل-المشروعات-الصغيرة-أعرف-تفاصيله

أعلن بنك القاهرة عن قرض انجاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمميزات مناسبة لجميع الفئات، وهناك شروط للحصول على قرض انجاز من بنك القاهرة وأوراق مطلوبة للتقديم ينشرها دوت الخليج ضمن تفاصيل قروض بنك القاهرة الأكثر بحثًا من قبل المواطنين في المجتمع المصري. باعتبار بنك القاهرة من أقدم البنوك في المجتمع المصري.

قرض انجاز للمشروعات الصغيرة من بنك القاهرة حددت تفاصيل قرض انجاز للمشروعات الصغيرة من بنك القاهرة على النحو التالي: - تسهيلات قصيرة الأجل (بحد أقصى 12 شهراً) لتمويل دورة النشاط / احتياجات رأس المال العامل. - قرض متوسط / طويل الأجل يصل إلى 7 سنوات لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج إلى جانب جميع تكاليف الاستثمار الأخرى بناءً على احتياجات نشاطك. - المبادرات القائمة والمقدمة من البنك المركزي المصري لتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن التمتع بمميزاتها (بشرط التوافق مع شروط المبادرة). الأوراق المطلوبة على قرض بنك القاهرة - استخراج سجل تجاري حديث (لم يمر على استخراجه 3 شهور). - آخر 3 قوائم مالية + مركز مالي في حالة مرور 6 أشهر على تاريخ آخر ميزانية قائمة / مستندات إثبات نتائج النشاط في حال شركة حديثة التأسيس. - اعتماد المحاسب القانوني / مراقب الحسابات الذي قام بمراجعة القوائم المالية. - صورة من البطاقة الضريبية (سارية) كما يتم استيفاء وثيقة البيانات الأساسية للممول حال كون البطاقة الضريبية مميكنة. - صور من بطاقات الشركاء ومجلس الإدارة. - صورة من التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

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