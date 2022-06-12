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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /703739/البنك-الأهلي-المصري-يوفر-قرض-السيارة-بفوائد-بسيطة

وفر البنك الأهلي المصري قرض السيارة بفوائد بسيطة لدعم عملائه ممن يرغبون شراء سيارة، وتكون شروط البنك الأهلي المصري على قرض السيارة مناسبة، ويتناسب مع كافة شرائح القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري، ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري بفائدة 1%.

شروط البنك الأهلي المصري على قرض السيارة - قيمة القرض من 50 ألف إلى 3 ملايين جنيه. - قيمة القرض يصل إلى 100% من قيمة السيارة الجديدة. - يمكن التقسيط يبدأ من سنة حتى 7 سنوات. - سعر الفائدة تنافسي. - لايشترط مصاريف استعلام ائتماني. - لاتوجدمصاريف فتح حساب. - لايقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام للموظفين. - لايقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام لأصحاب الأعمال والمهن الحرة. - يكون العميل غير مسجل بالقائمة السوداء بالنسبة للبنوك. - دفع الاقساط إذا سبق له الحصول على قرض. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلي المصري - صورة بطاقة الرقم القومي سارية. - فاتورة مرافق حديث.

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