توقيع بروتوكول تعاون لنشر الوعي ومحو الأمية بين هيئة تعليم الكبار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:28 مساءً - وقعت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، وهيئة تعليم الكبار بروتوكول تعاون، يرمي إلي نشر الوعي والتعليم ومحو أمية جميع فئات العمال في المنشآت بمحافظة الإسكندرية من خلال مبادرة "مصر بلا أمية"

ووقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة الإسكندرية ومحمد عبدالله مدير عام هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية.

وقال مدير المديرية : إن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة العمل وبكل جدية على رفع كفاءة وإمكانيات العامل المصري ليصبح قادرا على المنافسة في أسواق العمل الداخلية والخارجية، فضلا عن تطوير أداء وفاعلية العامل المصري من خلال القضاء علي الأمية بين العمال في جميع مجالات العمل من أجل بيئة عمل .

وأكد مدير المديرية علي أهمية التعليم والقضاء على الأمية في المنشآت الصناعية من خلال توفير فصول في المنشآت التي يوجد بها عمال لم يحصلوا على شهادة محو الأمية، فضلا عن توفير فصول بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمحو الأمية في إطار المشاركة المجتمعية للمديرية لخدمة أبناء الإسكندرية وتوعيتهم من المخاطر المختلفة التي يتعرض لها العامل في مجالات الحياة والعمل ، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة .

حضر توقيع البروتوكول رشا الملاح مدير البروتوكولات، وكريمة إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتنمية الاسكندرية، وايفت عبد المسيح مدير إدارة التدريب، ايمان نبيل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية قوى عاملة بالمحافظة