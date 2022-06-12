«الأرصاد» تطمئن المواطنين: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن طقس اليوم الأحد، والذى يسوده طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، معتدل ليلا، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال والصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار على شمال الصعيد نهارا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد.

وأعلنت هيئة، فى بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أن المدن الساحلية تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالى بدرجات من 39 إلى 29 درجة على الإسكندرية وأصبحت الأجواء لطيفة.

وقالت هيئة الأرصاد إنه خلال ساعات الليل سيصل الهواء الشمالى إلى القاهرة وتتحسن الأجواء نسبيا يكون ملموسا ليلا، وتبدأ درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اليوم الأحد 35 درجة بعد أن سجلت أمس 43 درجة، فيما توقعت تحسن الأجواء قليلاً على شمال الصعيد، وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

يشهد الطقس الأحد 12 يونيو انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يخص طقس الأسبوع أو حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يونيو إلى الجمعة 17 يونيو، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.