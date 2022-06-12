مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية عززت من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمى، من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافى والتاريخى والحضارى المصرى والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.





جاء ذلك فى الفيديو الذى نشره المركز الإعلامى الجزء الأول من سلسلة فيديوهات "مصر.. من هنا تبدأ الرحلة" والتى تهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة.

وأوضح أن ذلك أسهم فى استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا فى ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التى حصلت عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذى يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.

وأشار الفيديو إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية فى العالم لعام 2022 وفقا لـ CNN TRAVEL، بينما حصلت على المركز الأول إفريقيا والـ51عالميا فى مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، إلى جانب فوزها بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم عام 2021، وفقًا لمجلة "دايف" البريطانية.

وخلال تصريحاته فى الفيديو، أكد وزير الطيران المدنى محمد منار عنبه أن مصر طبقت بحرص شديد كافة الإجراءات الاحترازية فى المطارات المصرية من خلال التنسيق المشترك بين جميع الوزارات المعنية من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للسائحين.

وأضاف وزير الطيران أنه تم تجديد اعتماد تسع مطارات من قبل المجلس الدولى للمطارات (ACI) خلال العام الحالى، كمطارات آمنة، تتبع الإجراءات الاحترازية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهى مطارات القاهرة الدولى، وشرم الشيخ الدولى، والأقصر الدولى، وبرج العرب الدولى، والغردقة الدولى، وأسوان الدولى، ومطار أسيوط الدولى، ومطار سوهاج الدولى، ومطار مرسى علم الدولى فى حين يجرى الاعتماد لباقى المطارات.

وأشار الفيديو إلى أن تلك النجاحات تأتى للعام الثانى على التوالى بعد حصول 11 مطارًا، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن خلال عام 2021.

ورصد الفيديو آراء عدد من السائحين فى المطارات والمزارات السياحية المختلفة خاصة فى سيناء، حيث أعربوا عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة مصر فى ظل ما تتمتع به من أجواء آمنة ومقومات سياحية فريدة ومتنوعة، وشدد السائحون على أن مصر تستحق الزيارة، وأنها تعد من أفضل المزارات السياحية بالنسبة لهم حول العالم.