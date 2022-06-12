جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، مقترح مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2021 /2022 عام ولغات وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين.





وأكد المحافظ اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب فى اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات بالإضافة إلى توجيه الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدورى للجان الامتحانية. وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتى: سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ بالفترة من 17 إلى 21 يوليو 2022 الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم تبدأ من 24 إلى 31 يوليو 2022 التعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه تبدأ امتحانات النقل من 17 يوليو إلى 1 أغسطس 2022 الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع تبدأ من 24 يوليو إلى 1 أغسطس 2022 وتنتهى امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 أما بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى عام فسوف تحديد موعد الامتحانات من خلال وزارة التربية والتعليم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتماد مواعيد امتحانات الدور الثانى بمدارس الجيزة.. التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.