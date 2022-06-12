تعاون بين هيئة تعليم الكبار والقوى العاملة لمحو الأمية بالإسكندرية

ووقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ومحمد عبدالله مدير عام هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية.
وقال مدير المديرية: إن البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة العمل وبكل جدية على رفع كفاءة وإمكانيات العامل المصرى ليصبح قادرا على المنافسة فى أسواق العمل الداخلية والخارجية، فضلا عن تطوير أداء وفاعلية العامل المصرى من خلال القضاء على الأمية بين العمال فى جميع مجالات العمل من أجل بيئة عمل.
وأكد مدير المديرية، أهمية التعليم والقضاء على الأمية فى المنشآت الصناعية من خلال توفير فصول فى المنشآت التى يوجد بها عمال لم يحصلوا على شهادة محو الأمية، فضلا عن توفير فصول بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمحو الأمية فى إطار المشاركة المجتمعية للمديرية لخدمة أبناء الإسكندرية وتوعيتهم من المخاطر المختلفة التى يتعرض لها العامل فى مجالات الحياة والعمل، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.
حضر توقيع البروتوكول رشا الملاح مدير البروتوكولات، وكريمة إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتنمية الاسكندرية، وأيفت عبدالمسيح مدير إدارة التدريب، إيمان نبيل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية قوى عاملة بالمحافظة.
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