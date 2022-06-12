بدء التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى قنا

جدة - نرمين السيد - أطلق أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة البدء لفعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال، بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال فيما بينهم.





رافق المحافظ فى الجولة وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى تصريح اليوم، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ويبلغ عددهم 583 ألفًا و806 أطفال، وسيتم تطعيمهم بطعم "سابين" أحادى التكافؤ نمط "2"، من خلال نقط عن طريق الفم، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور راجى تاوضروس، إنه تم تخصيص 1426 فريقا طبيا منها 1191 فريقا متنقلا، و235 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك فى الفرق الطبية "أطباء، ممرضون، مسجلو بيانات، مراقبون، مسعفون، الرائدات الريفيات، ومسئولو الثقافة الصحية".

وأضاف أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية، لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدًا توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها، وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.