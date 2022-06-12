جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة، أن آخر موعد لقبول طلبات راغبى العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائى خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب غدا الإثنين.





وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد على 30 سنة، مؤهل عالى مناسب، وحسن الخلق وخبرة فى الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية، ومن أبناء قرى مركز الخارجة، وسيحصل المتقدم على مزايا تتمثل فى راتب شهرى ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإدارى للجمعية. وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، بمكتب عمل الخارجة، ومكتب تشغيل الخارجة، ومكتب عمل باريس، ومكتب عمل بولاق، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برواتب مجزية.. آخر موعد لقبول طلبات 40 وظيفة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.