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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703687/وزير-التعليم-إعداد-مناهج-٦-سنوات-دراسية-من-سلسلة-القيم-واحترام-الآخر

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أغلفة مختلفة لكتاب القيم واحترام الآخر بالصفوف الدراسية المختلفة من مرحلة رياض الأطفال (كي جي1 ، كي جي2) والمرحلة الابتدائي من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن منهج القيم واحترام الآخر في المناهج المصرية الجديدة، بنظام التعليم الجديد 2.0، وصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم: "من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر القادم".

منهج القيم واحترام الآخر

وأكد شوقي، أن الوزارة تسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والاخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد مناهج ٦ سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر".

جدير بالذكر أن كتاب "القيم واحترام الآخر" تم تدريسه لتلاميذ نظام التعليم الجديد، وأن الكتاب يتضمن مجموعة من القيم "منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والاتقان وغيرها من القيم الأخرى التى تساهم فى تكوين شخصية التلميذ وسلوكه.

وكان الطالب "مهند" قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر 2019، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسي 2020/2021.

وحرص شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلاً: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".

ووجه مهند، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالمقترح والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقة.

وقال مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها