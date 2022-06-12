انت الان تتابع تفاصيل خبر 67 كلبش.. سقوط عاملان سرقا معدات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الاول حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703726/67-كلبش-سقوط-عاملان-سرقا-معدات-من-موقع-تحت-الإنشاء-بالتجمع-الاول

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاملين لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الاول بأسلوب "المغافلة"، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من الأجهزة الأمنية بالقاهرة يفيد ورود بلاغ من مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة التجمع الأول بالقاهرة ، بإكتشافه سرقة ٦٧ كلبس شده معدنية من محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين بإحدى الشركات الكائنة بالتجمع الأول وت ضبطهما.

اعترافات المتهمين

وأعرتفا المتهمين بأنه نظراً لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ أمام الشركة محل عملهما فإختمرت فكرة سرقة الشدادات المعدنية المشار إليها والتصرف فيها بالبيع، وفى سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الإستيلاء على المسروقات" بأسلوب المغافلة " ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل إقامتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حيازة أسلحة نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين، لحيازتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية بمنطة المطرية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ضبط شخصين

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)وبحوزتهما بندقية خرطوش- فرد خرطوش عدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة والطلقات بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذوا 3 حوادث.. سقوط عصابة النصب على المواطنين

نجحت الاجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ضبط المتهمين

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).