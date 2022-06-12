انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة النهائي لـ نظامه القديم.. شوبير يكشف رد الكاف على مؤتمر الخطيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703723/عودة-النهائي-لـ-نظامه-القديم-شوبير-يكشف-رد-الكاف-على-مؤتمر-الخطيب

كشف أحمد شوبير حارس مرمى فريق الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن موقف الكاف من المؤتمر الذي عقده محمود الخطيب مساء أمس، في مقر النادي بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي بـ "راديو أون سبورت"، أن:" الكاف بعد مؤتمر الخطيب إمبارح، هيرجع لنظام نهائي أبطال إفريقيا القديم، والذي يقضي بعودة النهائي ليكون عبارة عن مباراة ذهاب وعودة.

مؤتمر الخطيب

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفياً، بشأن أزمة ملعب مباراة النهائي الإفريقي والتي جمعت بين الأهلي والوداد، على ملعب محمد الخامس، وانتهت بتفوق الفريق المغربي وتتويجه باللقب على حساب المارد الأحمر.

وقدم بيبو، مؤتمره الصحفي، بعض من المقترحات للعمل بها من جانب اتحاد الكرة الإفريقي، فيما يتعلق بإدارة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفردرالية، وكان من بين هذه المقترحات، عودة نظام نهائي البطولة كما كان عليه في السابق، وهو إقامته من مباراتين ذهاب وعودة".

تصريحات الخطيب في المؤتمر الصحفي

وقال محمود الخطيب: سلكنا الطرق القانونية للحفاظ على حق الأهلي وطلبنا من المحكمة الرياضية تأجيل المباراة لحين البت في الأمر، وكنا نعرف أنه يمكن الرفض، وانسحابنا كان يترتب عليه إيقاف عامين”. وأردف محمود الخطيب :" بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، ورفض فكرة الانسحاب.

وأضاف: أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، منها نصف سعة الاستاد وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورًا، ولم نتلق أي رد من الكاف.

اتحاد الكرة

محمود الخطيب : تواصلت مع رئيس الاتحاد جمال علام وسألته هل الاتحاد قام بالرد علي الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص مباراة النهائي ؟ قال بالفعل الاتحاد قام بالرد ؟ فلماذا لم ندخل في التنظيم؟.

الخطيب :" فيما تواصلت مع هاني ابو ريدة، وطلبت منه المساعده لتنظيم مصر المباراة، واجاب أن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراهة وإن ما يردده اتحاد الكرهة في هذا الأمر غير صحيح".

جمال علام

وتابع:" عاودت الاتصال بجمال علام وابلغته بما قاله هاني ابو ريده وسألته من صاحب المعلومه الصحيحه وكانت اجابته احنا الاتنين صح ".

فسألته كيف؟ قال انه قام برد فعل مع الكاف لم يطلب تنظيم المباراه ولكن طلبها علي ملعب نهائي.

وأردف الخطيب:" المكتب القانوني أكد ضعف موقف الأهلي بسبب ما حدث من اتحاد الكرة واللوائح المطاطية من الاتحاد الإفريقي".

ووأصل:”كلفت العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بمخاطبة لاتحاد الكرة والحصول على صور من الخطابات السابقة بين الاتحاد وكاف، وماطل الاتحاد ثلاث مرات.

وقال محمود الخطيب: " في حال استمرار إقامة النهائي من مباراة واحدة لابد من إعداد لائحة خاصة تضمن تحقيق العدالة".

وأردف الخطيب: فوجئت بمسؤولي اتحاد الكرة يتحدثون عبر وسائل الإعلام ويقولون إن الأهلي لم يطلب استضافة النهائي ولم أستطع سوى الابتسامة”.

وأختتم حديثة:”طالبنا بحل أزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس أمم إفريقيا 2021 وللأسف لم يتم حلها رغم وعدنا بانه "ليس كل ما يعرف يقال".