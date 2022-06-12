انت الان تتابع تفاصيل خبر هشام الجاهل لوزير الشباب: عليك أن تصارح المصريين بأسباب التمسك بـ إيهاب جلال وأسباب تردى حال الرياضة المصرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703722/هشام-الجاهل-لوزير-الشباب-عليك-أن-تصارح-المصريين-بأسباب-التمسك-بـ-إيهاب-جلال-وأسباب-تردى-حال-الرياضة-المصرية

صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأنه أحززنا جميعا خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم من نظيره الأثيوبي في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وسط أداء سيء للغاية من لاعبي المنتخب ومجلس الإدارة، وهو ما يعتبر مؤشرا على الوضع المتردي وحال الكرة المصرية التى أصبحت لا يرسي لها بسبب العند والتعنت الذي يتعامل به القائمون على اللعبة في مصر .

دوت الخليج

اختيار الكابتن إيهاب جلال

وأردف هشام الجاهل، أن إتحاد الكرة يثير مشاعر المصريين ويغضب الشارع المصريين من خلال اختيار الكابتن إيهاب جلال الذي نكِن له كل التقدير والاحترام، إلا أنه لم يحقق أي إنجاز أو بطولة مع أي من الفرق الذي تولى تدريبها من قبل، ذلك الأمر الذي اوجد بعض الشبهات بشأن وجود مصالح شخصية وفساد مالى وادراى.

أسباب تردي الرياضة المصرية

وأكمل عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة تشير إلى أن هناك أسباباً سرية وغير معلنة عن اختيار اتحاد كرة القدم لـ إيهاب جلال، ومن حق كل المصريين معرفة أسباب تردي الرياضة المصرية.

وطالب هشام الجاهل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطنى لكرة القدم رغم أن هناك العديد من الاسماء الكبيرة فى عالم التدريب فى كرة القدم الا أنه كان هناك اصرار كبير وغير مفهوم من اتحاد كرة القدم على اختيار ايهاب جلال.