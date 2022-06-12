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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703720/نائب-التنسيقية-يطالب-بزيادة-عدد-مكاتب-التصديقات-التابعة-لوزارة-الخارجية-بالأسكندرية

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، بطلب أحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجبس، موجه للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة المواطن السكندري من نقص عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، مما ادي الي ازدحام مكتب التصديقات الكائن بمنطقة سموحه.

دوت الخليج

نائب التنسيقية يطالب بزيادة عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية بالأسكندرية

وأوضح عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منه، أن المسافرون للعمل بالخارج، يحتاجون الي التصديق علي المستندات و الشهادات التي يصطحبونها معهم، حتي يتسنى لبعثات القنصليات المصرية، هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية، الا ان المواطنين يقطعون مسافات طويله لانهاء إجراءات التصديق وهو ما يشكل عبئ بدني و مالي كبير عليهم بالذات ان بعض هذه المكاتب لا تعمل سوي يوم واحد في الأسبوع واحيانا يتغيب الموظفين والعاملين بالمكتب حتي في هذا اليوم.

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإتخاذ الجهات المعنية ما يلزم بسرعة لحل مشكلة التزاحم بمكتب تصديقات الخارجية بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى توفير العمالة اللازمة لها بما يغطي احتياجات المواطنين و يرفع عن كاهلهم المعاناة.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول عدد من التشريعات المقدمة من الحكومة، حيث وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، وناقش مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2012 بإصدار التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.