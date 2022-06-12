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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703719/بسبب-الخوذة-ضبط-1751-مخالفة-لقائدي-الدراجات-النارية

نجحت الأجهزة الامنية،في ضبط 1751 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

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وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

رفع 75 سيارة متهالكة من الشوارع

رفعت الجهات الأمنية 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

وكانت الإدارة العامة للمرور، شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

ضبط 5 اشخاص قامو بحركات استعراضية بدراجات نارية بالمنصورة

وكشفت الاجهزة الامنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بحركات إستعراضية بإستخدام دراجات نارية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

فقد تم تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 دراجات نارية "من بينهم إثنتين بدون لوحات معدنية").

بمناقشتهم قرروا بتواجدهم بالمكان المشار إليه إبتهاجاً بحفل عُرس صديقهم.. وأضافوا بعدم حملهم رخص قيادة أو تسيير ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.