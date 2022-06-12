تعرف على ترتيب هدافي الدوي المصري

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ترتيب هدافي الدوي المصري

أحمد سيد زيزو الزمالك 11 هدف.

مابولولو الاتحاد 10 أهداف.

مروان حمدي سموحة 10 أهداف.

جون إيبوكا إنبي 9 أهداف.

محمد هلال البنك الأهلي 7 أهداف.

خالد قمر الجونة 6 أهداف.

إبراهيم عادل ومحمود وادي بيراميدز 5 أهداف.

محمد شريف وبيرسي تاو الأهلي 5 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد عرضية من الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة، الذي قام بتمرير كرة عرضية داخل المنطقة، ليضعها أشرف بن شرقي على يسار حارس الإسماعيلي، وسط غفوة من دفاعات الفريق الأصفر.