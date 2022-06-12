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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703716/سحب-2748-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 2748 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

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يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الالكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

ضبط عامل يصور السيدات داخل غرفة الملابس في محل بمصر الجديدة

وتمكن رجال الامن من ضبط عامل بإحدى الشركات لقيامه بتصوير السيدات داخل غرفة تغيير الملابس عن طريق هاتفه المحمول

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس إكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة فى وضع التصوير "فيديو".

بالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بقصد تصوير السيدات بالغرفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.