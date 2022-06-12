703715

/703715/النائب-أيمن-محسب-الرئيس-السيسي-قدم-لمصر-إنجازات-عديدة-في-8-سنواتوالمشروعات-القومية-صنعت-الجمهورية-الجديدة

11:12 ص - الأحد 12 يونيو 2022

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نجح خلال 8 سنوات في تحقيق إنجازات كثيرة في جميع المجالات، رغم التحديات الصعبة التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، والظروف الصعبة التى كانت عليها مصر وقت توليه مهمة قيادة البلاد.

دوت الخليج

النائب أيمن محسب: الرئيس السيسي قدم لمصر إنجازات عديدة في 8 سنوات..والمشروعات القومية صنعت الجمهورية الجديدة

وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي أعطانا درسا مهما وهو أنه لا يوجد مستحيل طالما هناك إرادة حقيقية على الإنجاز، مشيرا إلى أن مصر حققت نمو اقتصادي شهد له المؤسسات الاقتصادية في العالم، حيث توقع البنك الدولي أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021/2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1%، مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/ 2020، و5.6% عام 2018/2019، حيث توقع أن يسجل 6.1% في تقرير يونيو 2022، مقابل 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام، و5% في تقرير أكتوبر 2021، و4.5% في تقريري يونيو وأبريل 2021، و5.8% لتقرير يناير 2021.

برامج الحماية الاجتماعية

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فخلال ـ8 سنوات ارتفعت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 263.9 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، يستفيد بها نحو 4 مليون ومائة أسرة.

وتابع "محسب" ، كما حققت مصر طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ، أبرزها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية، والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها، ولكن امتدت لجوانب متعددة ، منها العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكان إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصرين، كذلك مبادرات تكافل وكرامة، و100 مليون صحة.

وشدد عضو مجلس النواب ،على أهمية الانجازات التى تحققت في مجال الزراعي واطلاق عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع توشكى، فقد ووصلت تكلفة المشروعات الزراعية التي تتبنّاها الدولة منذُ عام 2014 حتى الآن إلى ما يقرب من 434 مليار جنيه لزراعة 3 ملايين فدان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى والحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين.

واختتم النائب أيمن محسب، مؤكدا أن الانجازات التى شهدتها مصر خلال 8 سنوات لا يمكن حصرها ، ولا ينكرها إلا جاحد، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بكل جد لتحسين حياة المصريين وتحقيق التنمية، وفقا لخطة متكاملة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة.