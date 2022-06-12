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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703713/اليوم-الأحد-فتح-باب-تظلمات-الشهادة-الإعدادية-بالمنيا-تعرف-على-التفاصيل

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على أنه تم فتح باب الظلمات في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢م اليوم الأحد الموافق ١٢ يونيو لعام ٢٠٢٣م، وذلك لمدة خمسة عشر بومًا وفق القرار الوزاري في هذا الشأن.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن ولي أمر الطالب الذي يريد التظلم في أي مادة دراسية عليه دفع مبلغ ٣٥ جنيهًا في المادة الواحدة مع العلم بأن الجبر مادة واحدة والهندسة مادة واحدة.

قيمة مبلغ التظلم

وأفاد الرشيدي، بأن توريد قيمة المبالغ عن كل مادة يكون في الأماكن التالية: بالنسبة للقطاع الشمالي إدارات ( العدوة - مغاغة - بني مزار ) في ديوان إدارة بني مزار التعليمية، أما بالنسبة للقطاع الوسط إدارات ( مطاي - سمالوط - المنيا ) بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي، وبالنسبة للقطاع الجنوبي إدارات( أبوقرقاص - ملوي - ديروا ) في ديوان إدارة ملوي التعليمية.

وأشار الرشيدي، بأن مديري الإدارات التعليمية الموجود بها الكنترول يقومون بالتوقيع على طلبات الظلمات.

ندوة تعريفية مجانية عن طريق الأنترنت

كما أضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأن مديرية التربية والتعليم بالمنيا تدعو طلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها " الأدبي والعلمي " الحكومي والتجریبي ومدارس STEM بالمحافظة، لحضور ندوة تعریفیة مجانیة عن طریق الانترنت “Online”عن برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة، الذي تقوم بتنفیذه الجامعة الأمریكیة بالقاھرة یوم الثلاثاء الموافق ١٤ یونیو ٢٠٢٢ في الساعة السادسة مساءً بتوقیت القاھرة، ویمكن التسجیل للندوة من خلال ھذا الرابــــــــــــــــط