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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703711/جلسة-الخطيب-مع-موسيماني-تؤتي-ثمارها-مدرب-مصري-جديد-في-جهاز-الأهلي

أكد أحمد حسن لاعب النادي الأهلي السابق، على أن القلعة الحمراء قد أقر اعتماد وجود فرد جديد في جهاز الكرة بالنادي، وذلك عقب الجلسة التي أجراها محمد الخطيب رئيس النادي، مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر العميد احمد حسن، بوست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الأهلي يستعد للإعلان عن ضم مدرب عام مصري إلى جهاز موسيماني بطلب من شركة الكرة.. وحسام غالي يرشح رضا شحاتة".

جلسة موسيماني مع الخطيب

وكان قد اجتمع مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي، وبعض من أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس شركة كرة القدم بالنادي برئاسة ياسين منصور، مع مدرب الفريق بيتسو موسيماني، لحسم بعض الأمور الخاصة بالفريق والتي ظلت عالقة لبعض الوقت بسبب سفر موسيماني إلى المغرب ومنها إلى جنوب إفريقيا، وتم الاقتراح على موسيماني بإضافة فرد جديد سيكون من ترشيح حسام غالي عضو مجلس الإدارة بالنادي، بالإضافة لبعض الأمور التي ستشهد على تغيرات كثيرة داخل النادي الأهلي.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق المصري بالسلوم في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم على ستاد "الأهلي وي السلام". وكشف شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن التشكيل المتوقع أن يدخل به فريق النادي الأهلي، وذلك عبر برنامجه الصباحي في راديو "أون تايم سبورتس".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالسلوم

وجاء التشكيل المتوقع أن يدخل به المارد الأحمر أمام الفريق المطروحي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، كريم فءاد، رامي ربيعة.

في الوسط: محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر.

في الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد صلاح، صلاح محسن أو محمد شريف.

غيابات الأهلي أمام المصري بالسلوم

ومن المقرر أن يغيب من خلال المشاركة أمام المصري بالسلوم 14 لاعب، وهم :

محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.