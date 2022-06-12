انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد صراع مع المرض.. وفاة شقيق الفنان طلعت زكريا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703709/بعد-صراع-مع-المرض-وفاة-شقيق-الفنان-طلعت-زكريا

أعلنت إيمي طلعت زكريا، وفاة شقيق والدها أحمد زكريا، بعد صراع طويل مع المرض كانت أعلنت عنه من قبل، مطالبة الجمهور بالدعاء المكثف له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة شقيق الفنان الراحل طلعت زكريا

وشارك إيمي طلعت زكريا صورتها مع عمها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “عمى احمد زكريا ف ذمه الله ربنا يرحمك ياحبيبى هتوحشنى اوى”.

ولم تكشف ايمي طلعت زكريا تفاصيل خاصة بالجنازة أول موعد العزاء حتى الإن، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لعمها ووالدها الراحل بأن يجعل الله قبرهم نورا.

الفنان طلعت زكريا

يذكر أن الفنان طلعت زكريا ممثل مصري ولد في الإسكندرية. تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي.

ابنة طلعت زكريا تستعيد أعماله الفنية

وسبق وأن استعادت ابنته ايمي ذكريات من أعماله الفنية، منها فيلم “طباخ الريس” الذي قدمه في عام 2008، والتي تدور أحداثه حول متولي الطباخ الذي تجعله الصدفة يٌرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

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أما عن فيلم حاحا وتفاحة فقدمه في عام 2006 ودارت أحداثه حول حاحا نبطشي أفراح، بينما تعمل شقيقته تفاحة ممرضة في إحدى المستشفيات، يدور الصراع بينهما حول إمتلاك المنزل الذي يسكناه، حيث يسعى (حاحا) للزواج فيه، أما (تفاحة) فتسعى للزواج من (فوزي) بائع الأنابيب بينما (حاحا) يرفض هذا الزواج، وتمر الأحداث إلى أن يكتشفا أن الأخوة أسمى من أن يعكرها أي صراع.