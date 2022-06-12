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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703708/للتغلب-على-حرارة-الجو-مطالب-بإعادة-تشغيل-المراوح-وتوزيع-مياه-بامتحانات-الثانوية-العامة

طالب عددا من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير سبل الطمأنينة وخلق الجو المناسب للطلاب لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وفي ظل موجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وارتفاع شديد بدرجات الحرارة و ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ناشد أولياء الأمور، الوزارة بإعادة تشغيل المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة رأفة بالطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، 20 يونيو الجاري، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان بالمدارس

فيما تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو، وتستمر حتى 21 يونيو ، بنظام البابل شيت، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

في البداية، أشاد مجدى مدحت مؤسس جروب "نافذة على التعليم" وأحد أولياء الأمور ومن المهتمين بالشأن التعليمي، على جهود الدولة والمتمثلة فى وزارة التربية والتعليم للاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2021.

وقال مدحت، إن وزارة التربية والتعليم خاطبت جميع الجهات المعنية لإنهاء تلك الاستعدادات على وجه السرعة لإنطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة 20 يونيو 2022.

ونوه مدحت أن من ضمن الاستعدادات الأساسية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم أثناء الامتحانات التأمين الخارجي للجان الامتحانات بالمدارس وتنظيم دخول الطلاب لمنع التكدس على أبواب المدارس وحتى لا يحدث شلل مرورى في الشوارع مما قد يعيق وصول الطلاب لمن هم يستقلون وسائل سفر للوصول لأماكن امتحانهم.

وتابع مدحت أن من ضمن تلك الاستعدادات تحقيق التهوية الجيدة للفصول، كذلك تحقيق مسافات آمنة بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب.

وناشد مدحت، وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور وزارة الصحة أثناء الامتحانات وذلك من خلال تواجد طبيب بكل لجنة على مستوى الجمهورية، كذلك جاهزية سيارات الإسعاف وتمركزها بصفة مستمرة أمام المدارس أثناء الامتحانات وذلك تحسباً لا قدر الله لأى حالات تستدعى نقلها على وجه السرعة للمستشفيات.

كما طالب مدحت وزارة التربية والتعليم التنبيه على المراقبين ومشرفي الأدوار بتوفير مناخ يسوده الود والطمأنينة من جانبهم تجاه الطلاب أثناء الامتحانات، كذلك يجب توفير زجاجة عصير مثلجة لكل طالب وإن تعذر توفير عصائر فلتكن زجاجة مياه معدنية لكل طالب.

وأوصى مدحت بضرورة تواجد مروحة استاند أو حائطية بكل لجنة نظراً لشدة درجات الحرارة ونحن في فصل الصيف.

وفي السياق، طالبت فاطمة فتحي، مؤسس جروب تعليم بلا حدود، وزارة التربية والتعليم، بإعادة تشغيل المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، في ظل استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، خاصة أن المعلمين تلقوا لقاح كورونا، إلى جانب أن الطلاب يرتدون كمامات.

كما طالبت مؤسس جروب تعليم بلا حدود، بتوفير زجاجات ماء أو مبردات مياه في كل مدرسه أو صيانة الموجود، إضافة إلى رش فناء المدرسة بالماء قبل اللجان وقبل فتح البوابات لتهوية وتلطيف الجو .

تابعت: "لو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يساعد في توفير كولمن مياه واكواب بلاستيك طيب داخل اللجان، وتكرر ما قامت به بعض الأحزاب العام الماضي والتي وفرت زجاجات مياه معدنية أو تركيب كولدير داخل المدارس ".

ومن جانبها، اتفقت شيماء ماهر، مؤسس جروب بالتعليم نبني بلدنا، في الرأي فاطمة فتحي، مطالبة بعودة تشغيل المراوح داخل اللجان، مع توزيع زجاجات مياه معدنية للطلاب أثناء الامتحانات.