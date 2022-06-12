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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703707/أول-لقاء-منذ-3-سنوات-اجتماع-بين-وزيري-الدفاع-الأسترالي-والصيني

ألتقى وزير الدفاع الاسترالى ريتشارد مارليس بنظيره الصيني وي فنغ للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وذلك من أجل اجراء مباحثات ويأتي ذلك بعد فترة من العلاقات المتوترة بين البلدين.

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ووفق وكالة فرانس برس فصرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس فى كلمة له للصحفيين بأنه :"كانت فرصة لاجراء مباحثات صريحة وشاملة والتي تم نقاش خلالها عدد من القضايا التي تهم الجانب الإسترالي".

ويذكر انه تم عقد الاجتماع بين وزير الدفاع الاسترالى ونظيره الصيني على هامش قمة "حوار شانغريلا" الأمني واستمر هذا الأجتماع لأكثر من ساعة.

وذكر مارليس والذي يتولى رئاسة الوزراء الأسترالى بأنه :" من المهم خلال هذه الاوقات أن يتم فتح خطوط حوار بين البلدين".

موضحا وزير الدفاع الاسترالى بأن:" العلاقات الصينية الاسترالية تشهد توتر وتعقيد وبسبب هذا التعقيد فأنه من المهم أن تنخرط البلدين خلال هذا التوقيت فى حوار".

استراليا تطالب بأجراء تحقيق حول أصل كورونا

ويذكر أن خلال الأونة الأخيرة شهدا البلدين توتر فى العلاقات وزاد هشاشة هذه العلاقات بعد أن دعت أستراليا إلى اجراء تحقيق مستقل من أجل التعرف على أصول فيروس كورونا الى جانب ذلك اتخذت الحكومة الأسترالية اجراء بمنع شركة هواوي الصينية من بناء شركة للجيل الخامس فى استراليا.