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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703706/ياسمين-الخطيب-بعد-هجوم-رانيا-محمود-ياسين-عليها-ست-جاهلة-مفروضة-علينا-بالعافية

ردت الاعلامية ياسمين الخطيب على هجوم الفنانة رانيا محمود ياسين عليها، بعدما أعلنت الأولى محاولتها للانتحار في الفترة الماضية بسبب تعرضها لمرض الـ BPD والذي لم يستطع أحد من أقاربها التعامل معه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد ناري من ياسمين الخطيب على رانيا محمود ياسين

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، متحدثه عن رانيا محمود ياسين: “مش مستغربة إن ست جاهلة، عايشة بـ آي كيو فرخة، تنتقد تصريحي بقولها: "إذا بليتم فاستتروا!".

ياسمين الخطيب: عايشين في مجتمعات متخلفة فاكرة المرض النفسي عار

وتابعت:”استعلان المرض النفسي شجاعة تفتقرها المجتمعات الشرقية، وإذا كان المعترف من المشاهير، فاعترافه بيسلط الضوء على المرض، ويحث الاعلام على التوعية بمخاطرة، وكيفية التعامل مع المصابين، وتشجيعهم على العلاج، لكن لأننا عايشين في مجتمعات متخلفة، تعد المرض النفسي عار، والمصاب به مجنون ومصدر خطر، بيطلع من البلاعات ناس من عينة الأخت دي!”.

ياسمين الخطيب عن رانيا محمود ياسين: مفروضة علينا بالعافية

وأضافت: “مع التأكيد إنها مفروضة علينا بالعافية مذيعة وممثلة، مجاملة لأبوها الفنان الكبير -رحمه الله- ومن المؤسف إنها لم ترث مثقال ذرة من موهبته أو ثقافته! ربنا إداها نصيبها كله غباوة.. ولها كام سنة حطاني في دماغها! ليه ماعرفش!.. خليكي في حالك يا جاهلة يا عديمة الموهبة يا فاشلة في التمثيل والاعلام.. وحتى في الكيد فاشلة!”.

هجوم رانيا محمود ياسين على ياسمين الخطيب

وكانت قد هاجمت الفنانة رانيا محمود ياسين ياسمين الخطيب فقالت: يعني الواحد لما يصحى على الصبح يلاقي ناس المفروض إنهم شخصيات عامة بيقولوا إنهم حاولوا الانتحار والمواقع تنشر ده هو ده بجد ينفع.

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وتابعت: الناس اللي يكتبوا الكلام ده على صفحتكم ده خطير جدًا، ومسؤولية كبيرة، وخصوصا لما تبقوا شخصيات عامة وبيتاخد كلامكم على المواقع وتنتشر الأفكار الهدامة، ربنا يرحمنا من ضعف نفوسنا وحتى لو لا قدر الله إنسان ضعف وعمل كده وربنا أنقذه لا ينشر هذا يستغفر الله كثيرًا ويذهب لدكتور النفسي ولا ينشر أمراضه على الملأ.