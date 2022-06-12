انت الان تتابع تفاصيل خبر أمان تكشف 3 طرق لطلب تمويل المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703705/أمان-تكشف- 3-طرق-لطلب-تمويل-المشروعات-الصغيرة-تعرف-عليها

أعلنت شركة أمان عن 3 طرق لطلب تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من مختلف محافظات الجمهورية بناءً على تساؤلات الكثير من المواطنين من راغبي عمل مشروع صغير ولا يتمكنون من تنفيذها لعدم قدرتهم المالية، لذلك يريدون التقديم على قروض شركة أمان لتمويل المشروعات، ويقدم دوت الخليج طرق طلب تمويل المشروعات من أمان وأرقام خدمة العملاء للتقديم عليه.

طرق طلب تمويل المشروعات من أمان حددت طرق طلب تمويل من شركة أمان من خلال الآتي: - ملء طلب التمويل من الموقع الإلكتروني أمان. - زيارة أقرب فرع من فروع أمان. - التواصل على الخط الساخن أمان لتقديم الطلب. رقم خدمة عملاء شركة أمان هناك أكثر من رقم خدمة عملاء أمان لتمويل المشروعات الصغيرة لتشمل الآتي: - الاتصال على الخط الساخن للشركةوهو: 19910 وفي أسرع وقت سيتم التحدث معه من أحد ممثلي خدمة العملاء، للوصول للخدمة المطلوبة. - التواصل على رقم التليفون الخاص بشركة أمان خط أرضي وهو +٢٠٢٣٨٢٧٦٠٠٠ للتواصل مع الشركة. - التواصل من خلال الفاكس التابع لـ شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة: +٢٠٢٣٨٢٧٨٠٠١.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمان تكشف 3 طرق لطلب تمويل المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.