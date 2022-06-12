وزير النقل :محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية(TMT) تستقبل الدفعة الاولى من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استقبال الدفعة الأولى لعدد (6) أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري

وحيث تعتبر هذه الاوناش هي الأولى فى مصر وتعمل باستخدام اقطاب التوصيل الكهربية و التى تستخدم فى التداول بالساحات الخاصة بالحاويات وحيث تم تفريغ مكونات الأوناش من السفينة على الأرصفة الخاصة بمحطة TMT والتى أصبحت جاهزة لاستقبال السفن وقد استغرقت عملية الانزال أربعة أيام تحت اشراف فريق من الخبراء من شركة Liebherr الألمانية وشركة تشغيل المحطة والعمالة المصرية المدربة لافتا أنه قد تم البدء في عملية تجميع هذه الأوناش على ساحة محطة TMT تحت إشراف نفس الفريق والمتوقع ان تصل مدة التركيب والتجهيز الى (6 أسابيع) من العمل الشاق

ويتزامن هذا الانجاز مع بذل تكثيف الشركات المنفذة للمشروع وهي شركة إيديكس الدولية و شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة وتحت إشراف استشاري المشروع شركة دار الهندسة - مصر من أجل استكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع علماً بأنه تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الخاصة بالمحطة والتي تبلغ أطاولها 5,2 كيلومتر بغاطس من 14م الى 17,5 م. كما إنه من المنتظر استقبال الدفعة الثانية من اوناش الساحة بإجمالي عدد (6) اوناش اخرى بنهاية الشهر الجارى وذلك من أجل إتمام أعمال التركيب والاختبار ويأتي ذلك فى إطار أعمال التجهيز لتشغيل المحطة حيث نسابق الزمن لتجهيز الموقع قبل نهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر ان شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذارع التجاري لوازرة النقل قد قامت بأعمال الطرح و التقييم للموردين بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية مشغل المحطة ، كما انه من المخطط التشغيل التجريبي للبضائع العامة و السيارات منتصف يوليو القادم .