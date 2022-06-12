القوى العاملة: تعيين 852 شابا منهم 7 «قادرون باختلاف» فى قنا

وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3290 شابًا منهم 6 "قادرون باختلاف"، وتوفير 115 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا وصحياً بإجمالى 138 ألف جنيه لـ62 عاملاً من المسجلين كرعاية اجتماعية، وصرف 62 ألفًا و463 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 472 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 173 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 397 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم تسوية 5 منها وديًا، وتحويل شكوى للقضاء، ومازالت شكوتين منها تحت البحث والدراسة.
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