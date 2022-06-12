وزارة الزراعة تحدد موعد طرح الأضاحي بمنافذ البيع وطرق الحجز

انت الان تتابع خبر وزارة الزراعة تحدد موعد طرح الأضاحي بمنافذ البيع وطرق الحجزوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الاضاحي في مصر لموسم 2022، بشكل مختلف عن عيد الأضحى المبارك لعام 2021، وبلغ سعر كيلو الضأن ما بين 79 الي 85 “قائم”، والسعر يكون مختلف بالنسبة الي كيلو اللحم العجالي والبالغ سعره خلال الأيام الماضية ما بين 70 الي 75 وفقا لأسعار التجار المختلفة.

موعد طرح الأضاحى في وزارة الزراعة

من المعلن طرح الأضاحي الي وزارة الزراعة في تاريخ 15 يونيو الجاري، ويتوفر الحجز أمام المواطنين الراغبين.

طرق حجز الأضحية من وزارة الزراعة

ويتم حجز الأضحية من خلال بطاقة الرقم القومي فقط.

اختيار الأضحية بطريقة صحيحة

ينصح التجار بالتأكد من سلامة الأضحية قبل الشراء عبر الكشف عن الفم وعدم وجود إلتهابات، بالإضافة إلي نعومة ملمس الشعر أو الصوف ونظافته.

أسعار العجول في مصر 2022

تتراوح الأسعار ما بين 17000 إلى 35000 جنيه، وتختلف وفقا إلي عمر العجل ووزنه، ويبلغ سعر الماعز بالسوق المصري مابين 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري، ويبلغ سعر الخروف ما بين 3000 جنيه وحتي 5500 جنيه.

أسعار الاضاحي بوزارة الزراعة

وبلغ سعر الكيلو من الضاني مبلغ 75 جنيها، وتتراوح سعر الرأس الواحدة مابين 3000 وحتي 6000 جنيه. وأكدت الوزارة علي أن الكيلو من العجول البقري بمبلغ 70 جنيها، وتتراوح سعر الرأس مابين 20 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

ويرتفع سهر الأضاحي نتيجة الي ارتفاع اسعار الأعلاف، فضلا عن زيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب ا موعد لعيد، مع ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة الحلَقات الوسيطة في بيع الأضاحي وارتفاع تكلفة النقل.