انت الان تتابع خبر عاجل ..قطع المياة عن قري بشمال الصعيد ..تعرف علي المناطق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وجود كسر مفاجئ في خط المياه ويبلغ قطره 300 مم اسبستوس في قرية الغرق بطريق البشوات بمركز اطسا.

كسر مفاجيء بخط المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم ان الكسر مفاجيء في خط المياه البالغ قطره 300 مم، أدي الي قطع المياه عن المناطق التالية “عزبة عاشور -عزبة داوود – عزبة الجبل – عزبة رتيب” مشير الي أنه تم إصلاح العطل.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياة بمحافظة الدقهلية

وتعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية بقطع المياه عن قرى “السبخا – برج النور- وقرموط – وشبرا- ومنشية الإخوة – والبهو” من الساعة الـ10 مساء السبت وحتى الساعة 8 من صباح اليوم الأحد.

‏وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن السبب وراء انقطاع المياه في قرى الدقهلية هو استكمال لأعمال خط صرف صحي في محطة برج النور ، وهو المتسبب للقطع في الفترة المذكورة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمستشفيات والهيئات والمخابز، بتدبير الاحتياجات من مياه الشرب أثناء فترة الأعمال.

سد احتياجات المواطنين من المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي تسيير سيارات محملة بمياه الشرب من أجل سد احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع.

ووجهت الشركة المواطنين المتضررين بمناشدة سيارات المياه عن طريق الاتصال على الخط الساخن علي رقم 125 .