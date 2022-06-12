انت الان تتابع خبر اليوم ..موعد الحكم علي المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تنطق اليوم الأحد، الدائرة الأولى لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا في “أحداث مجلس الوزراء”.

أحكام غيابية على المتهمين

أصدرت محكمة الجنايات إلي العديد من الأحكام القضائية الغيابية ضد المتهمين بالسجن المؤبد، بعد توجيه النيابة العامة لهم افتعال أحداث عنف وشغب وإضرام الي النيران في محيط مجلس الوزراء والعديد من الأماكن المختلفة، أبرزها محيط مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي

ويتم عقد الجلسة تحت رئاسة المستشار” محمد شيرين فهمي “، و الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر” شنودة فوزي” وعضوية المستشارين حسامالدين فتحي و طارق محمود محمد وحمدي الشناوي.

المتهمين بالقضية

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، عدد 269 متهما الي محكمة جنايات القاهرة، و24 متهما آخرين إلى محكمة الطفل وذلك لعدم بلوغهم السن القانونية، ووجهت النيابة العامة عدد من التهم، أهمها الضلوع بأحداث مجلس الوزراء، التي أدت الي وقوع قتلى وجرحى بأحداث عنف في محيط المجلس.

وحكم علي المتهم “أحمد دومة” في وقت سابق بـ 15 عاما، والتغريم بمبلغ مالي وصل قدره 6 ملايين،بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، من خلال تقديم طعن على حكم حبسه وتم قبوله من محكمة النقض بالرفض.

الحكم علي أحمد دومة

وصدر الحكم ضد المتهم أحمد دومة بالسجن 15 عاما، في شهر يناير عام 2019، من قبل محكمة الجنايات، والتي ألزمته بدفع مبلغ 6 مليون جنيه، عن التلفيات التي أحدثها ومصادرة المضبوطات بعد أن الغي الحكم الصادر ضده بالغياب بالسجن المؤبد والـ 229 متهما و آخرين في القضية والالزام بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات في المنشآت العامة، كما عاقبت محكمة الجنايات عدد 39 متهما بالسجن الي مدة 10 سنوات.