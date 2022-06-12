انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن قرار ” الراحة” لكافة طلاب الثانوية العامة 2022 قبل الامتحانات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن جميع طلاب الثانوية العامة 2022 قد تمكنوا من الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم استعدادا لامتحانات التي سوف تنطلق يوم 20 يوليو الحالي.

وأوضحت وزارة التعليم أنه طلاب الثانوية العامة 2022 لديهم الحرية الكاملة في الحصول على أرقام الجلوس سواء من المدرسة عن طريق الحصول على البطاقة الخاصة بذلك أو بطريقة إلكترونية من خلال الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة أن يكتفي لطالب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه لكي يسمح له بالدخول إلي اللجان التي سوف تجري بها الامتحانات والتي هي مؤمنة بالكامل سواء من الناحية الاحترازية لموجهة تحديات فيروس كورونا أو من الناحية الأمنية.