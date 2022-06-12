انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة بعد انتهاء الموجة الحارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بعد انتهاء ذروة موجة الطقس شديد الحرارة، توقعات حالة الطقس في 72 ساعة قادمة، و يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد طقس الأحد انخفاض بدرجات الحرارة على شمال البلاد و حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، و مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، و معتدل خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء

نشاط الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط الرياح في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشِّمالية وجنوب سيناء، ويكون هناك تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمتمثلة في مطروح والسلوم.

وبشأن حالة الطقس غدا الإثنين، فمن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة الحرارة اليوم الأحد 12 من يونيو 2022

1- درجات الحرارة العظمي علي القاهرة الكبرى 35 والصغرى 22.

2- درجات الحرارة العظمي علي الوجه البحري 35 والصغرى 22.

3- درجات الحرارة العظمي علي السواحل الشمالية 29 والصغرى 22.

4-درجات الحرارة العظمي علي جنوب سيناء 42 والصغرى 28.

5-درجات الحرارة العظمي علي شمال الصعيد 39 والصغرى 25.

6- درجات الحرارة العظمي علي جنوب الصعيد 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة الإثنين 13من يونيو 2022

1-درجات الحرارة العظمي علي القاهرة الكبرى 33 والصغرى 22.

2- درجات الحرارة العظمي علي الوجه البحري 33 والصغرى 22.

3-درجات الحرارة العظمي علي السواحل الشمالية 28 والصغرى 21.

4-درجات الحرارة العظمي علي جنوب سيناء 37 والصغرى 26.

5-درجات الحرارة العظمي علي شمال الصعيد 36 والصغرى 24.

6-درجات الحرارة العظمي علي جنوب الصعيد 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 من يونيو 2022

1- درجات الحرارة العظمي علي القاهرة الكبرى 34 والصغرى 22.

2- درجات الحرارة العظمي علي الوجه البحري 34 والصغرى 22.

3- درجات الحرارة العظمي علي السواحل الشِّمالية 29 والصغرى 21.

4- درجات الحرارة العظمي علي جَنُوب سيناء36 والصغرى 26.

5- درجات الحرارة العظمي علي شمال الصعيد36 والصغرى 26.

6-درجات الحرارة العظمي علي جَنُوب الصعيد40 والصغرى 26