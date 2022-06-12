انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تقطع الشك باليقين حول تبكير معاشات يوليو 2022 قبل عيد الأضحي – شوف يومك امتي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يصدر أي قرار رسمي حتي الآن بشأن تبكير صرف معاشات يوليو 2022 لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد بسبب حلول عيد الأضحي المبارك.

وأشارت القباج، منافذ الصرف عادت إلي العمل اليوم الأحد لصرف معاشات يونيو لمن تخلف من أصحاب المعاشات عن المواعيد الرسمية التي جري الاعلان عنها مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن معاشات يونيو تتضمن الزيادة الجديدة التي وقع عليها الرئيس عبد التفاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي تقدر بـ13% لكافة أصحاب المعاشات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون الجديدة للتأمينات والمعاشات الجديد نص على أن يكون هناك زيادة سنوية يتم صرفها لأصحاب المعاشات مع بداية شهر يوليو من كل عام، ولكن كان هناك استثناء، حيث أن جري البدء في صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات مع بداية شهر ابريل الماضي، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب العامة منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا