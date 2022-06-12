لمدة 8 ساعات – قطع مياة الشرب عن أكثر من 400 منطقة في الشرقية

انت الان تتابع خبر لمدة 8 ساعات – قطع مياة الشرب عن أكثر من 400 منطقة في الشرقيةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الأحد عن مركز بلبيس وهي كلا من 9 وحدات محلية، تتبعها 50 قرية، يتبعها 391 عزبة ونجع، ليبلغ الإجمالي 450 قرية وعزبة ونجع.

وأوضحت مياة شرب الشرقية أنه سوف يتم قطع المياة لفترة 8 ساعات اعتباراً من التاسعة مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة الخامسة من صباح غدًا الاثنين، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه بلبيس المُرشحة.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة.