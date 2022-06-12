اتفرج .. محل قمر الوكالة.. عادت بعد القبض عليها بحاجتها الأصلية

انت الان تتابع خبر اتفرج .. محل قمر الوكالة.. عادت بعد القبض عليها بحاجتها الأصليةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصبحت قمر الشهيرة بحسناء الوكالة من أشهر البائعات على السوشيال ميديا، وهذا بعدما ظهرت في الكثير من المقاطع المصورة وهي تروج لجميع منتجاتها تحت الأرصفة ووكالة البحر، والكثير من مستحضرات التجميل والإهتمام بالبشرة والشعر بأسعار بسيطة، ولا تصل لربع الأسعار الأصلية، وهذا ما جعلها تنتشر على الترند

محل قمر الوكالة يلفت أنظار الجميع إليها

وعادت مرة أخرى قمر الوكالة من جديد لجميع زبائنها بمحل جديد في منطقة إمبابة، وتركت الوكالة تماماً، والبيع في الشوارع، وظهرت على زبائنها من جديد بجميع بضائعها بعد الفحص الجنائي الذي أنصفها، وهذا على حد قولها “الفحص الجنائي قال كلمته، وكل حاجة أصيلة ومعنديش أي حاجة مضروبة، وأنا مش هضر زبايني”.

وأضافت قائلة “ماليش أعداء بلغوا عني علشان مظلمش حد، بس بقول للكل شكرًا، وشكرًا على كلامكم وشكوكم، أنا ولا بجيب بضاعة مضروبة ولا معيوبة”، وتعد من أبرز الشخصيات التي تظهر على السوشيال ميديا حالياً.

القبض على قمر الوكالة بسبب مستحضرات التجميل

وألقت في وقت سابق الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على قمر الوكالة الشهر الماضي، وهذا بتهمة بيع مستحضرات تجميا مجهولة المصدر ومغشوشة، وتم اتخاذ تجاهها الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر، وظهر أنها تبيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ر ومغشوشة، وهذا ما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر، ولكنه تم الإفرا عنها بعد انتهاء التحقيقات بكفالة مالية وعرض المنتجات الخاصة بالفحص.