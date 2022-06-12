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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703703/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-الشهادة-الذهبية-بعائد-كبير-تفاصيل

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير الشهادة الذهبية بعائد كبير جعل الكثيرون من عملاء بنك التعمير والإسكان يتساءلون عن تفاصيلها وكيف يمكنهم شرائها، خاصة مع الحديث عن ارتفاع فوائد بنك التعمير والإسكان على الشهادات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفوائد في البنوك على الإيداع والإقراض، ويقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان.

بنك التعمير والإسكان الشهادة الذهبية

- ذات آجال 3 سنوات - يبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه. - بدوريات صرف عائد متعددة. - فوائد تتراوح بين 13.5% للعائد الشهري، و13.75% للعائد الذي يصرف كل 3 شهور.

شروط كسر شهادة بنك التعمير والإسكان

يسمح بنك التعمير والإسكان بكسر الشهادة واسترداد أصلها في حال رغبة العميل بشرط خصم نسبة من العائد الذي حصل عليها دون المساس بأصل الشهادة، ولكن بشروط كالآتي:

- خصم 4.75% من إجمالي العائد الذي حصل عليه في حال كسرها خلال السنة الأولي. - 4% غرامة الكسر في السنة الثانية. - 3.75% غرامة كسرها في السنة الثالثة.